«Режим нервозности»: сотрудник Эрмитажа ударил посетителя музея
Сотрудник Эрмитажа ударил посетителя, который пытался войти в здание Главного штаба через выход, по лицу. На сайте музея сообщается, что Эрмитаж уже начал служебное расследование.
«В первый день введения обязательного предъявления QR-кодов, на выходе из Главного штаба произошел неприятный инцидент. Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», — говорится в сообщении.
Сотрудник уже признал свою вину, свое поведение он объяснил «общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе с новым режимом работы музея».
Эрмитаж принес извинения пострадавшему, его спутникам и посетителям, которые стали свидетелями инцидента, а также уточнил, что провинившийся работник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности.
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