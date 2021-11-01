«Режим нервозности»: сотрудник Эрмитажа ударил посетителя музея

Сотрудник Эрмитажа ударил посетителя, который пытался войти в здание Главного штаба через выход, по лицу. На сайте музея сообщается, что Эрмитаж уже начал служебное расследование.

«В первый день введения обязательного предъявления QR-кодов, на выходе из Главного штаба произошел неприятный инцидент. Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», — говорится в сообщении.

Сотрудник уже признал свою вину, свое поведение он объяснил «общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе с новым режимом работы музея».



Эрмитаж принес извинения пострадавшему, его спутникам и посетителям, которые стали свидетелями инцидента, а также уточнил, что провинившийся работник не занимается приемом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности.



