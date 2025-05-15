«А критики ругали!»: Сафронов назвал Васнецова революционером в фольклоре
Творчество Виктора Васнецова — удивительный мир, где воедино сливаются волшебство, миф и история, его творчество вдохновило многих художников, драматургов и кинематографистов, сказал НСН Никас Сафронов.
Выдающемуся русскому художнику Виктору Васнецову, известному новаторской для своего времени сказочно-былинной тематикой, 15 мая исполнилось бы 177 лет. В интервью НСН народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов рассказал о том, как творчество прославленного живописца отразилось на искусстве следующих поколений.
Сафронов напомнил, что Васнецов изначально был не понят современниками, однако впоследствии его признали как истинного мастера, переосмыслившего русский фольклор.
«Одно из первых произведений Виктора Васнецова на тему русского фольклора приняли не сразу. Его картину “После побоища Игоря Святославича с половцами” на тему “Слова о полку Игореве” критики ругали за неточность описания. Хотя живописец не стремился к точности, а передавал чувства, которые вызывали у него народные сказания. Но “Аленушка”, написанная буквально через год, уже была принята более благосклонно. А произведение “Иван-царевич на Сером Волке” Павел Третьяков приобрел для своей коллекции сразу же, как только увидел. Васнецов совершил настоящую революцию в русском искусстве, он коренным образом изменил восприятие нашего национального фольклора, изменил его статус, превратил его из объекта этнографического интереса в подлинное духовное достояние. Он не просто иллюстрировал фольклор — он переосмыслил его, наполнив глубокими эмоциями и символами. Художник считал, что в сказках и былинах скрыта истинная душа России. Его работы — это не просто картины, а целый мир, где история, миф и волшебство сливаются воедино. До него русские былины и сказки часто воспринимались как простые крестьянские повествования, а его полотна показали глубину и поэтичность русских сказок и эпоса», — сказал Сафронов.
Собеседник НСН также указал на то, что своим творчеством Васнецов вдохновил многих деятелей искусства.
«Васнецов по праву считается основоположником “неорусского стиля” в искусстве, он явно предвосхитил развитие русского символизма. Васнецов вдохновил многих художников, писателей, деятелей театра и кино. Его орнаменты и былинные образы в оформлении фасада Третьяковской галереи впоследствии использовались многими архитекторами. Эскизы к операм, например, к “Снегурочке” Николая Римского-Корсакова, установили новые стандарты сценографии. И даже режиссер Александр Роу использовал уникальный стиль художника, сочетавший древнерусскую сказочность с элементами символизма, в своих киносказках. Уверен, без Васнецова русское искусство развивалось бы совершенно иным путем и, несомненно, потеряло бы значительную часть своей уникальной идентичности», — добавил художник.
В заключение Сафронов заявил, что никто из современных русских художников не сможет сравниться с Васнецовым.
«Есть ли среди современных художников кто-то, подобный Васнецову? Мне кажется, нет. Да, есть новые имена, те, кто ищет новые формы, работает с мифологией, символизмом. Что из этого получится — время покажет», — подытожил он.
Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что свыше 20 млн подлинных предметов искусства хранятся в фондах федеральных музеев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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