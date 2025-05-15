«Одно из первых произведений Виктора Васнецова на тему русского фольклора приняли не сразу. Его картину “После побоища Игоря Святославича с половцами” на тему “Слова о полку Игореве” критики ругали за неточность описания. Хотя живописец не стремился к точности, а передавал чувства, которые вызывали у него народные сказания. Но “Аленушка”, написанная буквально через год, уже была принята более благосклонно. А произведение “Иван-царевич на Сером Волке” Павел Третьяков приобрел для своей коллекции сразу же, как только увидел. Васнецов совершил настоящую революцию в русском искусстве, он коренным образом изменил восприятие нашего национального фольклора, изменил его статус, превратил его из объекта этнографического интереса в подлинное духовное достояние. Он не просто иллюстрировал фольклор — он переосмыслил его, наполнив глубокими эмоциями и символами. Художник считал, что в сказках и былинах скрыта истинная душа России. Его работы — это не просто картины, а целый мир, где история, миф и волшебство сливаются воедино. До него русские былины и сказки часто воспринимались как простые крестьянские повествования, а его полотна показали глубину и поэтичность русских сказок и эпоса», — сказал Сафронов.

Собеседник НСН также указал на то, что своим творчеством Васнецов вдохновил многих деятелей искусства.

«Васнецов по праву считается основоположником “неорусского стиля” в искусстве, он явно предвосхитил развитие русского символизма. Васнецов вдохновил многих художников, писателей, деятелей театра и кино. Его орнаменты и былинные образы в оформлении фасада Третьяковской галереи впоследствии использовались многими архитекторами. Эскизы к операм, например, к “Снегурочке” Николая Римского-Корсакова, установили новые стандарты сценографии. И даже режиссер Александр Роу использовал уникальный стиль художника, сочетавший древнерусскую сказочность с элементами символизма, в своих киносказках. Уверен, без Васнецова русское искусство развивалось бы совершенно иным путем и, несомненно, потеряло бы значительную часть своей уникальной идентичности», — добавил художник.

В заключение Сафронов заявил, что никто из современных русских художников не сможет сравниться с Васнецовым.

«Есть ли среди современных художников кто-то, подобный Васнецову? Мне кажется, нет. Да, есть новые имена, те, кто ищет новые формы, работает с мифологией, символизмом. Что из этого получится — время покажет», — подытожил он.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что свыше 20 млн подлинных предметов искусства хранятся в фондах федеральных музеев. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

