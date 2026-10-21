«Ревизора» представят на сцене Московского театра иллюзии

В Московском театре иллюзии анонсировали премьеру спектакля «Ревизор» по комедии Н. В. Гоголя. Показы пройдут 13 и 14 ноября 2026 года. Постановку осуществил главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств РФ Артём Бибилюров.

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В версии Театра Иллюзии классический текст получил новое прочтение: акцент сделан на комедийной природе пьесы — в спектакле преобладают гротеск, яркие характеры и остроумные диалоги. При этом социальная составляющая произведения сохраняется: в постановке затрагиваются темы чинопочитания, лицемерия и духовной пустоты, актуальные и в современном контексте.

По словам режиссёра, ключевой темой спектакля стал не столько быт уездных чиновников, сколько универсальный человеческий страх и внутренняя несвобода.

«Мы постарались вытащить этот страх на свет – и сделать из него театр, где каждый найдет для себя что-то своё», — отметил Бибилюров.

Сюжет постановки следует канонической линии: в уездном городе возникает переполох из‑за того, что местные чиновники по ошибке принимают проезжего человека за ревизора. Дальнейшие события развиваются как цепь комических недоразумений и абсурдных ситуаций.

Среди особенностей постановки — динамичная режиссура, выразительная сценография, стилистически выверенные костюмы и ансамблевая работа актёров. Спектакль охватывает широкий диапазон комического — от тонкой иронии до откровенного фарса, где юмористический эффект достигается за счёт мизансцен и точных актёрских акцентов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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