«Ревизора» представят на сцене Московского театра иллюзии
В Московском театре иллюзии анонсировали премьеру спектакля «Ревизор» по комедии Н. В. Гоголя. Показы пройдут 13 и 14 ноября 2026 года. Постановку осуществил главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств РФ Артём Бибилюров.
В версии Театра Иллюзии классический текст получил новое прочтение: акцент сделан на комедийной природе пьесы — в спектакле преобладают гротеск, яркие характеры и остроумные диалоги. При этом социальная составляющая произведения сохраняется: в постановке затрагиваются темы чинопочитания, лицемерия и духовной пустоты, актуальные и в современном контексте.
По словам режиссёра, ключевой темой спектакля стал не столько быт уездных чиновников, сколько универсальный человеческий страх и внутренняя несвобода.
«Мы постарались вытащить этот страх на свет – и сделать из него театр, где каждый найдет для себя что-то своё», — отметил Бибилюров.
Сюжет постановки следует канонической линии: в уездном городе возникает переполох из‑за того, что местные чиновники по ошибке принимают проезжего человека за ревизора. Дальнейшие события развиваются как цепь комических недоразумений и абсурдных ситуаций.
Среди особенностей постановки — динамичная режиссура, выразительная сценография, стилистически выверенные костюмы и ансамблевая работа актёров. Спектакль охватывает широкий диапазон комического — от тонкой иронии до откровенного фарса, где юмористический эффект достигается за счёт мизансцен и точных актёрских акцентов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Маск сообщил о возможном объединении SpaceX и Tesla
- Ушаков рассказал, когда Путин проведет переговоры с Уиткоффом
- Во Франции разбился истребитель ВВС страны, один человек погиб
- Рубио: Украины не существовало бы без помощи США
- СМИ: Нетаньяху хочет возобновить масштабные боевые действия против Ирана
- Над территорией России уничтожили 373 украинских беспилотника
- В Туапсинском округе из-за БПЛА повреждено остекление трех зданий
- Дмитриев: Россия может помочь американским фермерам дизелем и удобрениями
- Новая сделка Трампа? Какое предложение Уиткофф привезет Путину
- Рубио заявил, что Уиткофф находится на пути в Петербург