Реставрация «Медного всадника» в Петербурге обойдется в 45 млн рублей
Стоимость реставрации памятника Петру I "Медный всадник" оценили в 45 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, такую оценку дали в Государственном музее городской скульптуры. Уточняется, что такая значительная сумма необходима для реставрации постамента и отмостков вокруг памятника, которые, согласно специалистам, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Как пишет агентство, последняя масштабная реставрация "Медного всадника" состоялась в 1976 году.
Отмечается, что задание по реставрации уже согласовано с комитетом по охране памятников. Подать заявку на выделение средств в комитет по культуре города в музее скульптуры планируют в конце июня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
415 тыс.+9 035 / сут.
Умерли
4 855+162 / сут.
Выздоровели
176 тыс.+3 994 / сут.
- Черногория открыла границы для 130 стран, России в списке нет
- Москвичам стала доступна интерактивная карта загруженности парков
- Польская компания опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
- Трамп поделился с Путиным идеей проведения саммита G7 с участием России
- Путин назначил нового главу следственного департамента МВД России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru