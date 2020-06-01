Реставрация «Медного всадника» в Петербурге обойдется в 45 млн рублей

Стоимость реставрации памятника Петру I "Медный всадник" оценили в 45 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, такую оценку дали в Государственном музее городской скульптуры. Уточняется, что такая значительная сумма необходима для реставрации постамента и отмостков вокруг памятника, которые, согласно специалистам, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как пишет агентство, последняя масштабная реставрация "Медного всадника" состоялась в 1976 году.

Отмечается, что задание по реставрации уже согласовано с комитетом по охране памятников. Подать заявку на выделение средств в комитет по культуре города в музее скульптуры планируют в конце июня.



