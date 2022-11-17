Кехман допустил объединение МХАТ и МХТ в 2023 году

Гендиректор отметил, что в следующем году будет праздноваться 125-летие образования Художественного театра.

«Все будет зависеть в первую очередь от желания худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского, от артистов самих и, конечно, от президента МХАТ имени Горького Татьяны Васильевны Дорониной», — подчеркнул Кехман.

По словам гендиректора МХАТ, Хабенский «очень хочет» встретиться с Дорониной, и сам Кехман хотел бы, чтобы театральные деятели «встретились, обсудили ситуацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

