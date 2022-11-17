Кехман допустил объединение МХАТ и МХТ в 2023 году
Московский художественный академический театр (МХАТ) им. Горького в 2023 году может объединиться с Московским Художественным театром (МХТ) им. Чехова и стать Московским художественным театром. Об этом заявил гендиректор МХАТ Владимир Кехман в беседе с «Известиями».
Гендиректор отметил, что в следующем году будет праздноваться 125-летие образования Художественного театра.
«Все будет зависеть в первую очередь от желания худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского, от артистов самих и, конечно, от президента МХАТ имени Горького Татьяны Васильевны Дорониной», — подчеркнул Кехман.
По словам гендиректора МХАТ, Хабенский «очень хочет» встретиться с Дорониной, и сам Кехман хотел бы, чтобы театральные деятели «встретились, обсудили ситуацию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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