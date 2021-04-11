Рэпер Моргенштерн пожертвовал более 666 тыс. благотворительному фонду

Эта сумма стала крупнейшим пожертвованием за историю организации. «…Мы еще на шаг ближе к нашей цели - чтобы в этом году проект «Наставничество» продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны», — говорится в сообщении фонда.

Исполнитель не прокомментировал свой поступок. Также не известно, почему Моргенштерн перевел именно такую сумму.

Ранее католики сочли оскорбительным клип российского рэпера Моргенштерна на песню «Новая волна», сообщил радиостанции «Говорит Москва» канцлер курии римско-католической архиепархии Божией Матери в столице Игорь Ковалевский.

По его словам, его знакомый уже обратился в надзорный орган по поводу видео.



