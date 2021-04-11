Рэпер Моргенштерн пожертвовал более 666 тыс. благотворительному фонду

Рэпер и уроженец республики Башкортостан Моргенштерн перевел благотворительному фонду «Наши дети» 666 тысяч 666 рублей, сообщает «РЕН ТВ».

Российский боец ММА вступился за Моргенштерна

Эта сумма стала крупнейшим пожертвованием за историю организации. «…Мы еще на шаг ближе к нашей цели - чтобы в этом году проект «Наставничество» продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны», — говорится в сообщении фонда.

Исполнитель не прокомментировал свой поступок. Также не известно, почему Моргенштерн перевел именно такую сумму.

Ранее католики сочли оскорбительным клип российского рэпера Моргенштерна на песню «Новая волна», сообщил радиостанции «Говорит Москва» канцлер курии римско-католической архиепархии Божией Матери в столице Игорь Ковалевский.

По его словам, его знакомый уже обратился в надзорный орган по поводу видео.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:БлаготворительностьМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры