Рэпер Канье Уэст попросил Трампа помиловать продюсера Diddy
7 февраля 202514:03
Американский рэпер Канье Уэст обратился к президенту США Дональду Трампом с просьбой о помиловании музыкального продюсера Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которого обвинили в насилии. Он даже призвал главу государства немедленно освободить Комбса. Его посты об этом размещены в соцсети Х.
«Пожалуйста, освободите моего брата», - написал репер.
Он также раскритиковал коллег по шоу-бизнесу за то, что никто не выступил в защиту Puff Daddy.
Ранее Канье Уэст вернул себе статус миллиардера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru