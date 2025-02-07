Рэпер Канье Уэст попросил Трампа помиловать продюсера Diddy

Американский рэпер Канье Уэст обратился к президенту США Дональду Трампом с просьбой о помиловании музыкального продюсера Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которого обвинили в насилии. Он даже призвал главу государства немедленно освободить Комбса. Его посты об этом размещены в соцсети Х.