Рэпер Канье Уэст попросил Трампа помиловать продюсера Diddy

Американский рэпер Канье Уэст обратился к президенту США Дональду Трампом с просьбой о помиловании музыкального продюсера Diddy (настоящее имя Шон Комбс), которого обвинили в насилии. Он даже призвал главу государства немедленно освободить Комбса. Его посты об этом размещены в соцсети Х.

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«Пожалуйста, освободите моего брата», - написал репер.

Он также раскритиковал коллег по шоу-бизнесу за то, что никто не выступил в защиту Puff Daddy.

Ранее Канье Уэст вернул себе статус миллиардера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/ kanyethegoatwest
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