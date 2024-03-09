Рената Шакирова стала новой прима-балериной Мариинского театра
Солистка Мариинского театра Рената Шакирова получила статус прима-балерины труппы. Об этом сообщает ТАСС.
О новом статусе артистки сообщил со сцены и. о. заведующего балетной труппой театра Юрий Фатеев после балета Фарида Яруллина «Шурале». Шакирова исполняла в спектакле партию Сююмбике. Фатеев назвал артистку очень талантливой и «невероятно солнечной».
«С ее первых шагов еще в школе все отмечали, какая это лучезарная и светлая девочка. Еще будучи студенткой второго курса Академии русского балета [имени А. Я. Вагановой] она уже принимала участие в спектаклях Мариинского театра и танцевала сольный репертуар на гастролях... в Лондоне», — подчеркнул руководитель труппы.
Рената Шакирова родилась в Ташкенте, в 2015 году окончила Академию русского балета, в том же году присоединилась к труппе Мариинки. Артистка исполняет главные партии классического балетного репертуара, в том числе в постановках «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».
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