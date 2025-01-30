Рената Литвинова в Париже выпустит спектакль по своей пьесе
Актриса и режиссер Рената Литвинова в качестве режиссера-постановщика ставит на одной из самых старейших театральных площадок Парижа - в театре Эберто спектакль «Священный монстр» по своей пьесе, сообщает журнал «Театрал».
Главную роль в нем исполняет также сама Литвинова. В центре сюжета – история кинозвезды, шпионки и, возможно, убийцы, которая вспоминает свое прошлое.
«Это будет одновременно и триллер, и потрясающая драма – о вечном поиске любви, о срочности, о старении, которое затрагивает каждого из нас с разной скоростью, и о личности, которая объясняет жизненный путь», – рассказала Литвинова.
Премьера намечена на 16 марта.
Ранее Рената Литвинова озвучила навигатор, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru