Рената Литвинова в Париже выпустит спектакль по своей пьесе

Актриса и режиссер Рената Литвинова в качестве режиссера-постановщика ставит на одной из самых старейших театральных площадок Парижа - в театре Эберто спектакль «Священный монстр» по своей пьесе, сообщает журнал «Театрал».

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Главную роль в нем исполняет также сама Литвинова. В центре сюжета – история кинозвезды, шпионки и, возможно, убийцы, которая вспоминает свое прошлое.

«Это будет одновременно и триллер, и потрясающая драма – о вечном поиске любви, о срочности, о старении, которое затрагивает каждого из нас с разной скоростью, и о личности, которая объясняет жизненный путь», – рассказала Литвинова.

Премьера намечена на 16 марта.

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ФОТО: РИА Новости
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