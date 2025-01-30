Рената Литвинова в Париже выпустит спектакль по своей пьесе

Главную роль в нем исполняет также сама Литвинова. В центре сюжета – история кинозвезды, шпионки и, возможно, убийцы, которая вспоминает свое прошлое.

«Это будет одновременно и триллер, и потрясающая драма – о вечном поиске любви, о срочности, о старении, которое затрагивает каждого из нас с разной скоростью, и о личности, которая объясняет жизненный путь», – рассказала Литвинова.

Премьера намечена на 16 марта.

Ранее Рената Литвинова озвучила навигатор, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

