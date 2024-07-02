Ремейк фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России
В России намерены снять ремейк легендарной итальянской комедии «Укрощение строптивого». Как сообщает Кино-Театр.Ру, об этом заявила генеральный продюсер картины Надежда Мотина.
Она отметила, что оригинал 1980 года очень популярен не только у старшего поколения, но и среди молодёжи. По её словам, реплики главного героя, которого исполнил Адриано Челентано, разлетаются в TikTok.
«Нас ждет весёлая добрая комедия — современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике», - подчеркнула Мотина.
Продюсер добавила, в настоящее время идёт работа над сценарием, а съёмки стартуют весной 2025 года. В прокат ремейк выйдет в 2026 году.
Фильм «Укрощение строптивого», снятый режиссёрским дуэтом Кастеллано и Пиполо, рассказывает об одиноком фермере Элиа Кодоньо, который презирает и ненавидит женщин. Но всё меняется, когда в его жизни появляется Лиза, которую сыграла Орнелла Мути.
Ранее режиссёр фильмов о наёмном убийце Джоне Уике Чад Стахелски заявил, что в 2025 году стартует съёмочный процесс перезапуска фильма «Горец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость «Москвича-6» сократилась почти на полмиллиона рублей
- В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта
- Ремейк фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России
- Степашин назвал теракт в Дагестане попыткой подорвать межнациональное единство
- Стоимость изъятой у Невзоровых недвижимости составляет более 35 миллионов рублей
- Москвичка рассказала о взрыве газового баллона на крыше автобуса
- Проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет внесли в Госдуму
- Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня
- Фильм открытия Канн «Второй акт» выйдет в прокат в России 11 июля
- Главком ВСУ Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru