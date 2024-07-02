Ремейк фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано снимут в России

Она отметила, что оригинал 1980 года очень популярен не только у старшего поколения, но и среди молодёжи. По её словам, реплики главного героя, которого исполнил Адриано Челентано, разлетаются в TikTok.

«Нас ждет весёлая добрая комедия — современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике», - подчеркнула Мотина.

Продюсер добавила, в настоящее время идёт работа над сценарием, а съёмки стартуют весной 2025 года. В прокат ремейк выйдет в 2026 году.

Фильм «Укрощение строптивого», снятый режиссёрским дуэтом Кастеллано и Пиполо, рассказывает об одиноком фермере Элиа Кодоньо, который презирает и ненавидит женщин. Но всё меняется, когда в его жизни появляется Лиза, которую сыграла Орнелла Мути.

Ранее режиссёр фильмов о наёмном убийце Джоне Уике Чад Стахелски заявил, что в 2025 году стартует съёмочный процесс перезапуска фильма «Горец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

