Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов

Новые правила продажи билетов в театры по документам могут быть отменены в скором времени если это серьезно сократит посещаемость площадок, заявил заместитель директора Малого театра, ректор Высшего театрального училища имени М. С.Щепкина Борис Любимов, передает ТАСС.

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«Если мы столкнемся с недобором зрителей в театрах, мы сразу вернемся к прежней системе», - заверил Любимов.

По его словам, в этом вопросе лучше всего ориентироваться на спрос со стороны общественности.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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