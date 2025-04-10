Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов
Новые правила продажи билетов в театры по документам могут быть отменены в скором времени если это серьезно сократит посещаемость площадок, заявил заместитель директора Малого театра, ректор Высшего театрального училища имени М. С.Щепкина Борис Любимов, передает ТАСС.
«Если мы столкнемся с недобором зрителей в театрах, мы сразу вернемся к прежней системе», - заверил Любимов.
По его словам, в этом вопросе лучше всего ориентироваться на спрос со стороны общественности.
Ранее в Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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