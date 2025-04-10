Ректор Щепкинского училища Любимов допустил скорую отмену именных билетов

«Если мы столкнемся с недобором зрителей в театрах, мы сразу вернемся к прежней системе», - заверил Любимов.

По его словам, в этом вопросе лучше всего ориентироваться на спрос со стороны общественности.

Ранее в Москве передумали требовать от детей документы для прохода в театр, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

