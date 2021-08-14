Реконструкторы воссоздадут музыку скифов на Ставрополье
По результатам археологических раскопок ученые и реконструкторы попытаются воссоздать музыку скифов. Для этого они используют музыкальные инструменты, аналогичные обнаруженным во время археологических изысканий, сообщает ТАСС.
«Нам нужно было музыкальное сопровождение, но рядовые ансамбли здесь не подойдут. О скифской музыке мы знаем лишь то, что некоторые инструменты находили при раскопках, это что-то похожее на дудочки. Попробуем в археологическом плане использовать те материалы, которые есть, попробовать импровизацию на тему музыкальных инструментов, которые реально находили в раскопках», - пояснила научный сотрудник музея искусств народов Востока, специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия отдела-заповедника Татарское городище Ольга Брилева.
Фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре, запланирован на сентябрь 2021 года. Он состоится на территории Татарского городища в Ставрополе. Историки считают, что городище представляет из себя многослойный памятник четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского.
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