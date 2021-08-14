«Рекомендую к просмотру»: журналист Медведев высоко оценил фильм «Солнцепек»

Фильм «Солнцепек», вышедший на экраны 12 августа, отражает историю событий, происходивших в Донбассе в 2014 году. Своим мнением о картине поделился известный российский журналист Андрей Медведев в Telegram-канале.

Журналист порекомендовал «Солнцепек» к просмотру и отметил замечательную актерскую игру в фильме.

«Я уже посмотрел "Солнцепек". Крайне рекомендую всем посмотреть этот фильм. Возможно, это лучшая роль [Владимира] Ильина. Не только, потому что там и образ очень точный, и диалоги. Просто потому, что Ильин решил сыграть в этом фильме», — написал Медведев.

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Хотя, по его мнению, в картине есть огрехи, тема событий в Донбассе наконец начала выходить за рамки телевизионных сюжетов.

«Это становится частью русской истории, отраженной в кино», — подчеркнул Медведев.

Большая премьера фильма «Солнцепек» состоялась в России 12 августа. Сюжет ленты разворачивается вокруг семьи Новожиловых из Луганской области. Ее глава Влад, ветеран боевых действий в Афганистане, поклялся больше не брать в руки оружие. Однако, когда к его порогу приходит война, он вынужден сделать нелегкий выбор, чтобы защитить родных.

Режиссеры «Солнцепека» Максим Бриус и Михаил Вассербаум постарались сделать фильм максимально реалистичным и через частную историю одной семьи показать ужасы войны, с которыми пришлось столкнуться жителям Донбасса семь лет назад.

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Фото: pixabay.com
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