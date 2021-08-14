«Рекомендую к просмотру»: журналист Медведев высоко оценил фильм «Солнцепек»

Фильм «Солнцепек», вышедший на экраны 12 августа, отражает историю событий, происходивших в Донбассе в 2014 году. Своим мнением о картине поделился известный российский журналист Андрей Медведев в Telegram-канале.

Журналист порекомендовал «Солнцепек» к просмотру и отметил замечательную актерскую игру в фильме.

«Я уже посмотрел "Солнцепек". Крайне рекомендую всем посмотреть этот фильм. Возможно, это лучшая роль [Владимира] Ильина. Не только, потому что там и образ очень точный, и диалоги. Просто потому, что Ильин решил сыграть в этом фильме», — написал Медведев.