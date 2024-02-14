Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд»
Ведущей проекта «Новая фабрика звезд» на ТНТ стала телеведущая и певица Регина Тодоренко. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
По словам Тодоренко, свою карьеру на телевидении она когда-то начала именно с проекта «Фабрика звезд». Певица позитивно восприняла приглашение поучаствовать в перезапуске шоу для ТНТ.
В России ведущей первых семи сезонов «Фабрики звезд» на Первом канале являлась Яна Чурикова. При перезапуске проекта для телеканала МУЗ-ТВ к участию в нем в роли ведущей пригласили Ксению Собчак.
Ранее сообщалось, что наставниками «Новой фабрики звезд» выступят певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Агутин показал клип на песню «Мне 225 лет» к фильму «Онегин»
- Адвокаты форварда «Спартака» Промеса обжалуют приговор суда Амстердама
- Лавров примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро
- Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд»
- Сотрудника полиции задержали в Дагестане по подозрению в сбыте наркотиков
- Шойгу поручил доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учетом опыта СВО
- СМИ: Отличник из 4 класса школы в Подмосковье несколько лет избивает троечников
- В Башкортостане говорящего попугая сделали талисманом пожарной части
- Умерла сыгравшая путану в «Бриллиантовой руке» актриса Виктория Островская
- СМИ: Россияне массово распродают недвижимость в Финляндии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru