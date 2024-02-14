Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд»

По словам Тодоренко, свою карьеру на телевидении она когда-то начала именно с проекта «Фабрика звезд». Певица позитивно восприняла приглашение поучаствовать в перезапуске шоу для ТНТ.

В России ведущей первых семи сезонов «Фабрики звезд» на Первом канале являлась Яна Чурикова. При перезапуске проекта для телеканала МУЗ-ТВ к участию в нем в роли ведущей пригласили Ксению Собчак.

Ранее сообщалось, что наставниками «Новой фабрики звезд» выступят певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров, напоминает «Радиоточка НСН».

