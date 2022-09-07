«Штука интересная!»: Кинокритик Матизен об идее Эрнста «воскресить» ушедших советских актеров

Российский ремейк «Семи самураев» может стать интересной работой, к которой пока что есть масса вопросов, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен.

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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст анонсировал работу над ремейком культовой японской драмы «Семь самураев». Он подчеркнул, что в фильме сыграют воссозданные с помощью технологии Deepfake советские артисты. Пятерых главных персонажей сыграют современные артисты, но, по словам Эрнста, в аватарах советских актёров. По мнению Матизена, такой эксперимент можно назвать весьма любопытным.

«Я предсказывал, что это рано или поздно произойдёт, ещё лет двадцать тому назад. Было совершенно очевидно, что рано или поздно режиссёры воспользуются образами старых актёров. Что касается вопроса восприятия, мне трудно что-либо сказать по этому поводу, не зная сценария. Кто сыграет самураев? Кто, например, заменит Тосиро Мифунэ? Какими будут герои, будут ли они в образах самураев или бойцов Советской Армии? Будут рубиться на мечах или перестреливаться? Или это будет аллюзия, скажем, на фильм «Великолепная семёрка»? Кто выступит режиссёром? От ответов на эти вопросы будет зависеть моё мнение», — ответил Матизен.

Кинокритик также назвал слагаемые успеха новой картины.

«Успех мероприятия зависит, во-первых, от режиссёра, во-вторых, от искусства реанимации, в-третьих, от качества актёров. Пока что сложно выразить однозначное мнение, но полагаю, что зрелище будет любопытным, по крайней мере, для профессионалов», — подчеркнул Матизен.

На то, что события фильма, по замыслу создателей, будут происходить где-то в Новороссии во времена гражданской войны, киновед отреагировал скептически.

«У нас сейчас идёт тихая, холодная гражданская война в стране. Вот о ней следовало бы снимать кино, а не о той, которая произошла столетие назад и про которую уже всё сказано, сняты миллионы картин. Я совершенно не понимаю, что делать семи самураям во время гражданской войны, от кого они там будут себя защищать и кто будет их противниками. Неужто красногвардейцы? По-моему, всё это смешно. Но, повторюсь, реанимация умерших актёров в новых ролях — штука интересная. Посмотрим», — заключил кинокритик.

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