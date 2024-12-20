«Реагируют неожиданно»: Скрипач Петр Лундстрем о классическом концерте в зоне СВО

«Высокое подлинное искусство никого не может оставить равнодушным. Поэтому в равной степени и наши солдаты, и наша молодежь при соприкосновении с настоящим искусством, в том числе с классической музыкой реагируют замечательно. Иногда даже реагируют неожиданно для самих себя. Я как-то играл концерт из музыки Баха и Паганини на Лисичанском НПЗ, фактически на линии фронта. Там был один чеченец, который стоял, смотрел где-то сбоку, а потом подошел ко мне со словами: «Братан, вот это ты даешь!». Он думал, что классическая музыка для людей во фраках, а она оказывается «вставляет». Примерно так и сказал. Ему около 25-28 лет, вполне себе молодежь», - рассказал он.

По его словам, дети тоже интересуются классическими композициями, но предпочитают более быстрые произведения.

«На концерте в рамках фестиваля «Звезда Рождества» пообщался с парнями девяти лет, которые были в абсолютном восторге. Правда, понравились им в основном быстрые пьесы. Они задавали вопросы, интересовались, было очень здорово», - поделился музыкант.

Ранее соучредитель и организатор благотворительного фестиваля «Звезда Рождества» Вероника Вяткина рассказала спецкору НСН, как в России сегодня «пропагандируют праздник, который важнее Нового года».

