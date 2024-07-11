«Развитие под ключ»: В России намерены помогать региональным анимационным проектам
Национальное агентство развития семейного контента объединит онлайн-кинотеатры, продюсеров и экспертов анимации для помощи региональным проектам, сказал НСН Алексей Покровский.
В России намерены создать экспертное объединение, которое будет предоставлять помощь региональным анимационным проектам, заявил в пресс-центре НСН глава Национального агентства развития семейного контента, член Союза кинематографистов РФ Алексей Покровский.
«На базе Национального агентства развития семейного контента мы объединяем лидеров рынка, чтобы под ключ заниматься развитием детского кино и анимации. На нашей площадке будет создано некое объединение, в которое войдут лидеры креативных индустрий, онлайн-кинотеатры, продюсеры. Мы будем помогать региональным проектам, чтобы отечественное детское кино вышло на новый уровень. Поддержка будет оказываться на всех этапах - от идеологии до дистрибуции, продвижения и реализации», - сообщил он.
Ранее Покровский также рассказал «Радиоточке НСН», что разработка качественного анимационного сериала потребует 1,5 года работы и бюджет до 100 миллионов рублей.
В июле в Татарстане в четвертый раз пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз», в рамках которого предусмотрена очная защита анимационных проектов. Победители конкурса получат до 50 тысяч рублей на создание своих фильмов. В этом году фестиваль впервые представит онлайн-формат, при этом организаторы рассчитывают собрать не менее 15 тысяч человек.
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