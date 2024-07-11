«Развитие под ключ»: В России намерены помогать региональным анимационным проектам

«На базе Национального агентства развития семейного контента мы объединяем лидеров рынка, чтобы под ключ заниматься развитием детского кино и анимации. На нашей площадке будет создано некое объединение, в которое войдут лидеры креативных индустрий, онлайн-кинотеатры, продюсеры. Мы будем помогать региональным проектам, чтобы отечественное детское кино вышло на новый уровень. Поддержка будет оказываться на всех этапах - от идеологии до дистрибуции, продвижения и реализации», - сообщил он.

Ранее Покровский также рассказал «Радиоточке НСН», что разработка качественного анимационного сериала потребует 1,5 года работы и бюджет до 100 миллионов рублей.

В июле в Татарстане в четвертый раз пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз», в рамках которого предусмотрена очная защита анимационных проектов. Победители конкурса получат до 50 тысяч рублей на создание своих фильмов. В этом году фестиваль впервые представит онлайн-формат, при этом организаторы рассчитывают собрать не менее 15 тысяч человек.

