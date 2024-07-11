«Развитие под ключ»: В России намерены помогать региональным анимационным проектам

Национальное агентство развития семейного контента объединит онлайн-кинотеатры, продюсеров и экспертов анимации для помощи региональным проектам, сказал НСН Алексей Покровский.

 

В России намерены создать экспертное объединение, которое будет предоставлять помощь региональным анимационным проектам, заявил в пресс-центре НСН глава Национального агентства развития семейного контента, член Союза кинематографистов РФ Алексей Покровский.

«Полезные связи»: Как анимация помогает карьерному росту

«На базе Национального агентства развития семейного контента мы объединяем лидеров рынка, чтобы под ключ заниматься развитием детского кино и анимации. На нашей площадке будет создано некое объединение, в которое войдут лидеры креативных индустрий, онлайн-кинотеатры, продюсеры. Мы будем помогать региональным проектам, чтобы отечественное детское кино вышло на новый уровень. Поддержка будет оказываться на всех этапах - от идеологии до дистрибуции, продвижения и реализации», - сообщил он.

Ранее Покровский также рассказал «Радиоточке НСН», что разработка качественного анимационного сериала потребует 1,5 года работы и бюджет до 100 миллионов рублей.

В июле в Татарстане в четвертый раз пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз», в рамках которого предусмотрена очная защита анимационных проектов. Победители конкурса получат до 50 тысяч рублей на создание своих фильмов. В этом году фестиваль впервые представит онлайн-формат, при этом организаторы рассчитывают собрать не менее 15 тысяч человек.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: страница Алексея Покровского в VK / vk.com/a.pokrov
ТЕГИ:РоссияМультфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры