«Полезные связи»: Как анимация помогает карьерному росту

«Наш институт участвует в одной из панельных дискуссий, которая связана с темой образования в анимации. В перспективе мы рассматриваем фестиваль, как площадку для продвижения личного бренда наших выпускников-аниматоров. В институте сильно развито направление авторской анимации. Фестиваль позволяет получить полезные связи, максимально близко и тесно контактировать в профессиональной среде», - сообщила она.

С 17 по 21 июля в четвертый раз в Татарстане пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз» с заявленной темой «Развитие и новые возможности».

При этом участники конкурсной программы Animation Almet fest KARAKUZ смогут получить до 50 тысяч рублей на развитие своих проектов, напоминает «Радиоточка НСН».

