«Полезные связи»: Как анимация помогает карьерному росту
Фестиваль Animation Almet fest KARAKUZ может обеспечить студентам-аниматорам успешный старт профессиональной деятельности, сообщила НСН Юлия Кованова.
Всероссийский фестиваль анимационного кино Animation Almet fest KARAKUZ в Альметьевске сегодня является площадкой активного карьерного роста для специалистов в области анимации, рассказала в пресс-центре НСН руководитель Центра Карьеры и отдела по работе с выпускниками Института бизнеса и дизайна Юлия Кованова.
«Наш институт участвует в одной из панельных дискуссий, которая связана с темой образования в анимации. В перспективе мы рассматриваем фестиваль, как площадку для продвижения личного бренда наших выпускников-аниматоров. В институте сильно развито направление авторской анимации. Фестиваль позволяет получить полезные связи, максимально близко и тесно контактировать в профессиональной среде», - сообщила она.
С 17 по 21 июля в четвертый раз в Татарстане пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз» с заявленной темой «Развитие и новые возможности».
При этом участники конкурсной программы Animation Almet fest KARAKUZ смогут получить до 50 тысяч рублей на развитие своих проектов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Музей Победы в Москве проведет бесплатные экскурсии по мемориальному комплексу
- В Австралии нашли редкую голубую древесную лягушку
- Российских футболистов не пустили на матч в Эстонию
- Суд в Туве приостановил работу лагеря «Чагытай» после массового отравления детей
- Ребенок погиб, 15 человек пострадали в ДТП в Дагестане
- СМИ: Экс-гитариста Red Hot Chili Peppers Клингхоффера судят за ДТП с летальным исходом
- Путин передал активы американской компании в управление Росимуществу
- Минсельхоз: Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя
- СМИ: Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
- Сенатор Ковитиди раскритиковала посещающих спортзалы мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru