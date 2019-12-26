Разлогов: Кадровые перестановки в «Роскино» ничего не изменят
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков РФ в эфире НСН заявил, что «Роскино» не в состоянии повлиять на российскую киноиндустрию.
Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что в скором времени с поста главы организации «Роскино» будет уволена Екатерина Мцитуридзе. По словам министра, индустрия требует перезагрузки компании и «вывода ее на качественно другой уровень».
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в беседе с НСН заявил, что кадровые перемены не повлияют на российскую киносферу.
«Кадровые решения, как известно, в очень редких случаях что-то дают. Лишь в случаях, когда неожиданно приходит очень талантливый человек, но это настолько редкая вещь, что предсказывать что-либо довольно трудно. "Роскино" занимается пропагандой отечественного кино за рубежом, оно ориентируется на тот уровень кино, который есть и пытается фильмы наиболее выигрышно представить зарубежному зрителю. Организация может способствовать каким-то контактам, но "Роскино" фильмы не делает и кинопроизводство не финансирует», - сказал Разлогов.
Мединский не назвал претендента на место главы организации, которая занимается продвижением российских фильмов на международных фестивалях от имени государства.
«Я, думаю, там уже все решено. Обычная аппаратная игра – одна компания вытесняет другую», - высказал мнение собеседник НСН.
Екатерина Мцитуридзе занимает пост директора «Роскино» с 2011 года. Газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, пишет, что ее место может занять Евгения Маркова, директор во связям с индустрией компании «Экспоконтент».
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