Разлогов: Кадровые перестановки в «Роскино» ничего не изменят

«Кадровые решения, как известно, в очень редких случаях что-то дают. Лишь в случаях, когда неожиданно приходит очень талантливый человек, но это настолько редкая вещь, что предсказывать что-либо довольно трудно. "Роскино" занимается пропагандой отечественного кино за рубежом, оно ориентируется на тот уровень кино, который есть и пытается фильмы наиболее выигрышно представить зарубежному зрителю. Организация может способствовать каким-то контактам, но "Роскино" фильмы не делает и кинопроизводство не финансирует», - сказал Разлогов.

Мединский не назвал претендента на место главы организации, которая занимается продвижением российских фильмов на международных фестивалях от имени государства.

«Я, думаю, там уже все решено. Обычная аппаратная игра – одна компания вытесняет другую», - высказал мнение собеседник НСН.

Екатерина Мцитуридзе занимает пост директора «Роскино» с 2011 года. Газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, пишет, что ее место может занять Евгения Маркова, директор во связям с индустрией компании «Экспоконтент».







