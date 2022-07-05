Разин назвал «виновного» в смерти Шатунова

Ответственность за смерть экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу музыканта, передав ему права на песни группы. Об этом в своих социальных сетях написал основатель коллектива Андрей Разин.

По его мнению, такой вердикт судьи привел к эмоциональному всплеску певца.

«Это псевдосудья, незаконно вынесшая решение в пользу Юрия, обнадежила его и ввела его в заблуждение. Она умышленно передала чужую собственность Шатунову. Думаю, это решение привело его к эмоциональному всплеску из-за трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», - написал он.

Разин сообщил, что собирается подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставить вопрос о лишении Луневой статуса федеральной судьи.