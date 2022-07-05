Разин назвал «виновного» в смерти Шатунова

Ответственность за смерть экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова лежит на судье Ставропольского краевого суда Светлане Луневой, которая вынесла решение в пользу музыканта, передав ему права на песни группы. Об этом в своих социальных сетях написал основатель коллектива Андрей Разин.

По его мнению, такой вердикт судьи привел к эмоциональному всплеску певца.

«Это псевдосудья, незаконно вынесшая решение в пользу Юрия, обнадежила его и ввела его в заблуждение. Она умышленно передала чужую собственность Шатунову. Думаю, это решение привело его к эмоциональному всплеску из-за трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», - написал он.

Разин сообщил, что собирается подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставить вопрос о лишении Луневой статуса федеральной судьи.

Судившийся с Шатуновым продюсер «Ласкового мая» сделал новое заявление

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта.

Ранее музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что несвоевременный уход из жизни певца Шатунова в разгар гастролей – это не только драма, но и помпезный показатель того, как артист «сгорел» на сцене.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КультураСмертьСудьяПевецАндрей Разин
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