«Рассвет жатвы» стал главным книжным хитом весны

Книга Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы» стала главным книжным хитов весны, рассказали НСН в сети книжных магазинов «Читай-город».

Фэнтези, сказки и комиксы стали главным трендом детской литературы начала 2025 года

За шесть дней с момента выхода книги было продано 11 тысяч ее экземпляров, хотя средний тираж дебютной книги обычно составляет три-пять тысяч экземпляров.

Стремительный спрос на новинку привел к тому, что сейчас книга осталась только в 21 магазине сети по всей стране.

Сюжет книги рассказывает о Хеймитче Эбернети — одного из наиболее полюбившихся читателям героев оригинальной трилогии. В «Голодных играх» он выполнял роль наставника Китнисс. События «Рассвета жатвы» разворачиваются за двадцать четыре года до событий трилогии.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказывала, что к главным книгам марта 2025 года стоит отнести произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо и Пола Линча.

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ФОТО: Алина Бицутина
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