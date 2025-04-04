«Рассвет жатвы» стал главным книжным хитом весны

За шесть дней с момента выхода книги было продано 11 тысяч ее экземпляров, хотя средний тираж дебютной книги обычно составляет три-пять тысяч экземпляров.

Стремительный спрос на новинку привел к тому, что сейчас книга осталась только в 21 магазине сети по всей стране.

Сюжет книги рассказывает о Хеймитче Эбернети — одного из наиболее полюбившихся читателям героев оригинальной трилогии. В «Голодных играх» он выполнял роль наставника Китнисс. События «Рассвета жатвы» разворачиваются за двадцать четыре года до событий трилогии.

Ранее шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказывала, что к главным книгам марта 2025 года стоит отнести произведения Рёко Секигути, Ричарда Руссо и Пола Линча.

