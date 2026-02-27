Рассел Кроу стал почетным командиром ВМС Австралии

Актер Рассел Кроу получил звание почетного командира Королевского военно-морского флота Австралии. Об этом он сообщил в соцсети X, уточнив, что церемония прошла 27 февраля на борту корабля HMAS Sydney.

По словам Кроу, ему было присвоено почетное звание в составе Королевского австралийского военно-морского флота. Награду вручил командующий ВМС вице-адмирал Марк Хаммонд. Он отметил, что актер на протяжении многих лет поддерживает флот и способствует росту интереса к нему через свое творчество. По его оценке, Кроу укрепил связь военно-морских сил с австралийским обществом.