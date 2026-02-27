Рассел Кроу стал почетным командиром ВМС Австралии
Актер Рассел Кроу получил звание почетного командира Королевского военно-морского флота Австралии. Об этом он сообщил в соцсети X, уточнив, что церемония прошла 27 февраля на борту корабля HMAS Sydney.
По словам Кроу, ему было присвоено почетное звание в составе Королевского австралийского военно-морского флота. Награду вручил командующий ВМС вице-адмирал Марк Хаммонд. Он отметил, что актер на протяжении многих лет поддерживает флот и способствует росту интереса к нему через свое творчество. По его оценке, Кроу укрепил связь военно-морских сил с австралийским обществом.
Кроу является лауреатом премии «Оскар» 2001 года за главную роль в фильме «Гладиатор» режиссера Ридли Скотта. Также он известен по картинам «Игры разума», «Ной», «Отверженные» и другим. В 2003 году актер сыграл капитана британского корабля в фильме «Хозяин морей: На краю земли».
Кроу родился в Новой Зеландии, однако большую часть жизни прожил в Австралии и участвовал в ряде местных кинопроектов, передает «Радиоточка НСН».
