Раскрыты тайны записи совместной песни Шевчука и группы «ГРОТ»

Переговоры о записи совместной песни лидера «ДДТ» Юрия Шевчука и группы «ГРОТ» под названием «После последней войны» длились более полугода, рассказал глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин.

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«Юрий Юлианович не жалует дуэты, и эта песня получилась эдаким исключением и признанием творчества более молодого поколения артистов», - написал Козин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, музыкальная концепция песни впитала в себя эмбиент, хип-хоп и металл. Композиция сдерживает в себе крайности, но не лишена баланса, отметил глава лейбла.

«Текст обращается к темам, которые поднимаются в творчестве поколениями: в первую очередь, это поиск «человека» в человеке», - объяснил Козин.

В марте группа ДДТ сообщила, что на майские праздники собирается дать несколько концертов в ОАЭ и Турции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаДДТЮрий Шевчук

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