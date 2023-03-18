Раскрыты тайны съемок «Приключений итальянцев в России» через 49 лет
Фильм советского режиссера Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» вышел на экраны 49 лет назад - 18 марта 1974 года. Картину вначале показали в Италии, где ее ждал провал. Но у зрителей Советского Союза ее ждал ошеломительный успех, напоминают «Известия».
Снимал фильм знаменитый итальянский продюсер Дино Де Лаурентис, для которого картина была проходной. СССР предложил на роли героев звезд - Андрея Миронова, Ольгу Аросеву. Италия решила сэкономить на актерском составе. Например, героиню - Ольгу - сыграла 24-летняя актриса «фильмов для взрослых» Антония Сантилли.
Единственная сцена - проезда скорой по одной из центральных площадей Рима, пьяцца Навона - была согласована с властями с условием съемок одним дублем. На разрешениях остальных сцен в городе экономили.
Наиболее сложными стали эпизоды со львом Кингом, которого дрессировал Лев Берберов. Добродушный зверь категорически отказывался работать по команде, его снимали по множеству дублей. Актеры тоже долго не решались войти в кадр с животным. Первым отважился Андрей Миронов. После съемок Рязанов категорически отказался снимать животных в своих фильмах.
Ранее музыкант Сергей Галанин назвал другой фильм Рязанова - «Ирония судьбы, или С лекгим паром» - актуальным.
«Фильм интересный, не потерявший своей актуальности, потому, что он о человеческих отношениях. Душа человека бессмертна и не меняется уже на протяжении многих сотен лет, поэтому все, что происходит между людьми, всегда будет очень интересно», - подчеркул он в комментарии НСН.
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