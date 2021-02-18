Раскрыты обстоятельства смерти Андрея Мягкова

Стали известны подробности кончины Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, который умер сегодня рано утром. Как рассказал источник в правоохранительных органах, актёр скончался в собственной квартире.

Плохо Мягкову стало около трех часов ночи, ему вызвали скорую помощь. К её приезду артист был уже без сознания. Бригада медиков зафиксировала остановку сердца. Попытки реанимировать его были безрезультатны.

Смерть Андрея Мягкова была констатирована в 4:40 в результате острой сердечной недостаточности, сообщает РИА ФАН.