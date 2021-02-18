Раскрыты обстоятельства смерти Андрея Мягкова
Стали известны подробности кончины Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, который умер сегодня рано утром. Как рассказал источник в правоохранительных органах, актёр скончался в собственной квартире.
Плохо Мягкову стало около трех часов ночи, ему вызвали скорую помощь. К её приезду артист был уже без сознания. Бригада медиков зафиксировала остановку сердца. Попытки реанимировать его были безрезультатны.
Смерть Андрея Мягкова была констатирована в 4:40 в результате острой сердечной недостаточности, сообщает РИА ФАН.
Дата и место прощания с актером пока не определены, но, скорее всего, гражданская панихида пройдёт в МХТ имени Чехова, где он служил.
Андрею Мягкову было 82 года, он родился в Ленинграде, окончил Школу-студию МХАТ. Впервые появился на киноэкране в 1965 году в роли Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».
Впоследствии он стал одним из любимых актёров Эльдара Рязанова, получив широкую популярность по ролям в его картинах.
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