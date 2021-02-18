Раскрыты обстоятельства смерти Андрея Мягкова

Стали известны подробности кончины Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, который умер сегодня рано утром. Как рассказал источник в правоохранительных органах, актёр скончался в собственной квартире.

Плохо Мягкову стало около трех часов ночи, ему вызвали скорую помощь. К её приезду артист был уже без сознания. Бригада медиков зафиксировала остановку сердца. Попытки реанимировать его были безрезультатны.

Смерть Андрея Мягкова была констатирована в 4:40 в результате острой сердечной недостаточности, сообщает РИА ФАН.

«Всё переживал в себе». Ахеджакова о смерти Мягкова

Дата и место прощания с актером пока не определены, но, скорее всего, гражданская панихида пройдёт в МХТ имени Чехова, где он служил.

Андрею Мягкову было 82 года, он родился в Ленинграде, окончил Школу-студию МХАТ. Впервые появился на киноэкране в 1965 году в роли Чеснокова в комедии «Похождения зубного врача».

Впоследствии он стал одним из любимых актёров Эльдара Рязанова, получив широкую популярность по ролям в его картинах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: facebook.com/chekhovmht
ТЕГИ:СмертьАктерАндрей Мягков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры