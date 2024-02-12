«Рапсодию в голубых тонах» Гершвина версии 1924 года исполнят в Москве

Праздничный концерт «Рапсодия в голубых тонах" – 100» состоится сегодня вечером в Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Большой джазовый оркестр Петра Востокова исполнит в Большом зале произведение американского композитора Джорджа Гершвина версии 1924 года.

Данное сочинение состоит из элементов европейской симфонической музыки и американского джаза. Произведение считается визитной карточкой как самого Гершвина, так и джаза в целом. Причём вариант данного музыкального сочинения от 1924 года сегодня почти незнаком широкому кругу меломанов.

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«Рапсодию в голубых тонах» Гершвин впервые исполнил 12 февраля 1924 года в концертном зале "Эолиан-холл" в Нью-Йорке. Среди слушателей были русские композиторы Сергей Рахманинов и Игорь Стравинский.

Согласно афише, будет также исполнена версия «Рапсодии в голубых тонах», созданная в конце 40-х годов XX века американским аранжировщиком и композитором Джонни Ричардсом. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на вечере будут представлены и другие сочинения Гершвина в аранжировке на большой состав исполнителей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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