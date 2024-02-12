«Рапсодию в голубых тонах» Гершвина версии 1924 года исполнят в Москве

Праздничный концерт «Рапсодия в голубых тонах" – 100» состоится сегодня вечером в Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Большой джазовый оркестр Петра Востокова исполнит в Большом зале произведение американского композитора Джорджа Гершвина версии 1924 года.

Данное сочинение состоит из элементов европейской симфонической музыки и американского джаза. Произведение считается визитной карточкой как самого Гершвина, так и джаза в целом. Причём вариант данного музыкального сочинения от 1924 года сегодня почти незнаком широкому кругу меломанов.