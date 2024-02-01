Консерватории Мадрида и Валенсии восстановили оперу Вивальди «Аделаида»

Примечательно, это эта опера сохранилась только в виде либретто Антонио Сальви. Воссозданием партитуры занималась музыковед Ньевес Паскуаль из консерватории Валенсии. После восстановления студенты мадридской консерватории дописали недостающие отрывки, придерживаясь стиля автора. Руководил проектом композитор Хосе Марии Санчес-Верду.

Восстановленное произведение представят общественности 1 и 2 февраля в Мадриде и Валенсии.

Ранее ученые провели эксперимент над рыбами, которые относятся к социальному виду, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение, отмечает «Радиоточка НСН». В итоге стресс у рыбок из-за суточной изоляции удалось снять благодаря прослушиванию композиций Антонио Вивальди.

