Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционе в Москве за $1,5 миллиона

Масляный холст «Богомольцы» поступил на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году - не подписанный, он был приобретен на аукционе Sotheby’s в том же году. Работа оказалась утерянным произведением раннего периода творчества Васнецова и одной из вариаций полотна «Нищие-певцы» 1873 года.

Теперь она станет одним из топ-лотов торгов Московского аукционного дома, которые состоятся 16 марта.

Ранее зоопарк Нью-Йорка выставит на аукцион картины, нарисованные капибарами, пингвинами, ленивцами, жирафами и другими животными, напоминает «Радиоточка НСН».

