Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционе в Москве за $1,5 миллиона
Ранее неизвестную картину Виктора Васнецова «Богомольцы» продадут на аукционе в Москве за 1,5 миллиона долларов, рассказали в Московском аукционном доме.
Масляный холст «Богомольцы» поступил на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году - не подписанный, он был приобретен на аукционе Sotheby’s в том же году. Работа оказалась утерянным произведением раннего периода творчества Васнецова и одной из вариаций полотна «Нищие-певцы» 1873 года.
Теперь она станет одним из топ-лотов торгов Московского аукционного дома, которые состоятся 16 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru