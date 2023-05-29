Райкин утверждён ректором Высшей школы сценических искусств
Народный артист России Константин Райкин назначен ректором Высшей школы сценических искусств. Эту информацию под твердили ТАСС в пресс-службе учебного заведения.
В администрации ВШСИ отметили важность данного назначения. Там пояснили, что с вступлением Райкина в должность ректора закончился период правовой неопределённости, который длился в школе последние 1,5 года.
Как отмечает RT, при этом Константин Райкин сохранит за собой должность художественного руководителя учебного заведения. Он также остаётся худруком театра «Сатирикон».
Райкин – основатель Автономной некоммерческой организации высшего образования «Высшая школа сценических искусств», которая также носит название «Театральная школа Константина Райкина». Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце июня 2022 года скончался ректор этого учебного заведения Анатолий Полянкин.
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