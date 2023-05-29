Райкин утверждён ректором Высшей школы сценических искусств

Как отмечает RT, при этом Константин Райкин сохранит за собой должность художественного руководителя учебного заведения. Он также остаётся худруком театра «Сатирикон».

Райкин – основатель Автономной некоммерческой организации высшего образования «Высшая школа сценических искусств», которая также носит название «Театральная школа Константина Райкина». Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце июня 2022 года скончался ректор этого учебного заведения Анатолий Полянкин.

