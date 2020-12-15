Райхельгауз опроверг сообщения о закрытии «Современника»

Театр «Современник» вступает в новую эру, его не собираются закрывать, заявил худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

Он пояснил, что появившиеся ранее сообщения о закрытии «Современника» вызваны неверной трактовкой его слов.

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«Я говорил, что с уходом Гафта закрылся тот старый, тот классический, тот самый «Современник», созданный Олегом Ефремовым. Просто из тех артистов, которые начинали с Ефремовым, Гафт был последним», - отметил Райхельгауз в эфире «Радио 1».

Режиссер напомнил, что Марина Неелова, Сергей Гармаш, Лия Ахеджакова и многие другие артисты пришли в «Современник» уже после ухода Ефремова во МХАТ.

Он выразил надежду, что с новым художественным руководителем «Современник» ждёт «долгая прекрасная жизнь».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТеатрыСовременник
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