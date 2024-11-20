Lucasfilm анонсировал третий сезон аниме-антологии «Звездные войны: Видения»

Релиз запланирован на канале Disney+ в 2025 году. Третья часть сериала будет включать в себя девять короткометражных мультфильмов от восьми японских аниме-студий.

Предыдущие сезоны «Видений» были выпущены в сентябре 2021 года и в мае 2023 года.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что новая трилогия по «Звездным войнам» испортит впечатление от блестящих фильмов Джорджа Лукаса и от вполне неплохих первой, второй и третьей части медиафраншизы.

