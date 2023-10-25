Радио JAZZ зазвучит в Санкт-Петербурге на частоте 96.4 FM
Радио JAZZ стало победителем в федеральном конкурсе и выиграло частоту в Санкт-Петербурге. По итогам Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию радиостанция зазвучит в северной столице на частоте 96.4 FM.
Радиостанция крутит все джазовые направления, а также ритм-н-блюз, соул и фанк. Кроме того, в эфире звучат познавательные программы. Радио JAZZ вещает более чем в 10 городах России. Только в Москве в месяц аудитория радиостанции насчитывает более двух млн слушателей абсолютно разных возрастов.
Радио JAZZ входит в ЗАО «Мультимедиа Холдинг», что позволяет включать программы новостного агентства НСН и держать слушателей в курсе мировых событий.
«С нашей культурно-просветительской концепцией – это идеальное сочетание! Мы очень рады этому факту, а учитывая, что в городе проходят множество джазовых фестивалей... то у огромной аудитории появляется возможность не просто посещать мероприятия, а ещё и всегда быть в курсе последних событий и познавать много нового из индустрии!» - заявил музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков.
Ранее «НАШЕ Радио» зазвучало в Спасске-Дальнем в Приморском крае. Радиостанция начала работу 6 октября, жители города, население которого насчитывает 35000 человек смогут наслаждаться её эфиром на частоте 104,4 FM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
А накануне Радио JAZZ объявило, что о проведении своей ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза», победителей которой определит вся страна. Самые достойные представители джазовой индустрии 2023 года будут названы по итогам народного голосования, которое стартовало 16 октября в 7-ми номинациях: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
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