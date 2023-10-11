ROCK FM запускает традиционную акцию «Виниловый октябрь»
ROCK FM с 12 по 31 октября проведет ставшей традиционной акцию «Виниловый октябрь», сообщается на сайте радиостанции.
На волне 95.2 FM ведущий Бендер расскажет истории о будущем и настоящем виниловых пластинок. У слушателей радиостанции появится возможность их выиграть. Для этого необходимо первым правильно ответить на вопрос.
В прямом эфире ROCK FM разыграют пластинки The Beatles, Metallica, Led Zeppelin, Pink Floyd, Scorpions и других культовых рок-групп.
Розыгрыши будут проходить утром, днем и вечером. Ответы принимаются через значок конверта на сайте радиостанции. Перед ответом нужно поставить префикс «Виниловый октябрь».
«Радиоточка НСН» напоминает, что 11 июля началось вещание ROCK FM в Анапе. Жителей и гостей курорта ждут на частоте 93,3 FM.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru