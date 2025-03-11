«Ради этого стоит снимать!»: Депутат Шолохов защитил режиссера Сарика Андреасяна

Неправильно проводить государственную политику в отношении режиссера на основе его частного мнения, как и неправильно судить о его фильмах по уровню дохода от них. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Режиссер Сарик Андреасян извинился перед студентами Московской международной киношколы за свой «тон общения» во время критики режиссера Андрея Тарковского. При этом он отметил, что ожидает ответных извинений за оскорбительные высказывания в его адрес. В свете этого скандала депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть финансирование проектов Андреасяна, намекнув на их убыточность. Шолохов подчеркнул, что личное мнение Андреасяна не повод для таких обращений.

«Частное мнение творческого человека не может служить основой для государственных решений в его отношении. Вот если бы он выступал с критическими замечаниями по политике государства, поддерживал бы наших противников, то это причина. А обсуждать личное мнение человека о ком бы то ни было мне представляется непродуктивной задачей», - заявил он.