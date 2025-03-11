«Ради этого стоит снимать!»: Депутат Шолохов защитил режиссера Сарика Андреасяна
Если после фильмов режиссера Сарика Андреасяна хочется снова перечитать Александра Пушкина, значит, он не зря делает свою работу, и не важно, какую кассу они собирают, заявил в беседе с НСН Александр Шолохов.
Неправильно проводить государственную политику в отношении режиссера на основе его частного мнения, как и неправильно судить о его фильмах по уровню дохода от них. Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Режиссер Сарик Андреасян извинился перед студентами Московской международной киношколы за свой «тон общения» во время критики режиссера Андрея Тарковского. При этом он отметил, что ожидает ответных извинений за оскорбительные высказывания в его адрес. В свете этого скандала депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил письмо главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть финансирование проектов Андреасяна, намекнув на их убыточность. Шолохов подчеркнул, что личное мнение Андреасяна не повод для таких обращений.
«Частное мнение творческого человека не может служить основой для государственных решений в его отношении. Вот если бы он выступал с критическими замечаниями по политике государства, поддерживал бы наших противников, то это причина. А обсуждать личное мнение человека о ком бы то ни было мне представляется непродуктивной задачей», - заявил он.
По словам Шолохова, важно обращать внимание на то, о чем заставил задуматься фильм, и если после картины Андреасяна «Онегин» хочется перечитать классику, значит, фильм снят не зря.
«Я не смотрел его фильмы, но наслышан от своих знакомых. Да, его творчество вызывает вопросы. «Онегина» посмотреть не успел, но слышал, что можно поспорить с какими-то моментами, но точно хочется после этого перечитать Александра Пушкина. Я считаю, что ради такого можно снимать. Ведь на что фильм рассчитан? На то, чтобы заставить почитать, над чем-то подумать. Пусть его посмотрит не миллиардная аудитория, но у тех, кто посмотрели, появятся какие-то правильные размышления и мотивы. Я думаю, что это гораздо важнее, чем кассовость. Мы понимаем, что некоторое количество фильмов никогда не будет доходным, но будет правильным и нужным. И судить по принципу доходности - это как раз то, что сейчас делает наш Фонд кино. В этом смысле я бы поднастроил эту систему. Потому что зачастую предполагаемая касса является основным критерием того, нужно ли снимать фильм, или нет», - подытожил он.
Мотивируя свое предложение пересмотреть обоснованность финансирования государством фильмов Андреасяна, Гусев в письме к Любимовой привел данные, что за последние десять лет режиссер получил из госбюджета РФ 590 млн рублей, из которых 415 млн — субсидии, а 175 млн — возвратные средства Фонду кино. При этом депутат подчеркнул что, исходя из кассовых сборов, фильмы скандального режиссера не пользуются популярностью у россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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