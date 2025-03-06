Бурляев назвал эпатажными и хамскими заявления Андреасяна в адрес Тарковского

Депутат Госдумы, режиссер Николай Бурляев в интервью изданию Daily Storm назвал хамскими и эпатажными заявления режиссера Сарика Андреасяна в адрес советского кинематографиста Андрея Тарковского.

«Новый киноязык!»: Герман-младший о необходимости авторских фильмов

Напомним, Андреасян в разговоре со студентами московского киноколледжа №40 назвал фильмы Тарковского «ужасными» и признался в ненависти к ним. Кроме того, он посоветовал учащимся забыть советский «деградирующий кинематограф».

В свою очередь Бурляев заявил, что Тарковский — «величайший кинорежиссер планеты», а Андреасян никогда не дотянется до заданной советским классиком планки, «занимаясь доходным промыслом рыночного кино и понижая духовный уровень народа».

Ранее Андреасян отметил в своем Telegram-канале, что его спровоцировали на скандал в киноколледже, и пожелал студентам «хорошего воспитания». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:КультураСкандалИнтервьюРежиссерАндрей Тарковский

Горячие новости

Все новости

партнеры