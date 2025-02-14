Работы художника Пиндара Ван Армана представят на аукционе
Работы художника Пиндара Ван Армана из серии «Проявляющиеся лица» представят на торгах Christie’s, сообщили в аукционном доме.
Речь идет об аукционе, посвященном работам, созданным при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Торги под названием Augmented Intelligence пройдут с 20 февраля по 5 марта.
Работу Армана оценили в 180-250 тысяч долларов.
На аукционе также представят произведения Рефика Анадола, Клэр Сильвер, Мэта Драйхерста и других художников.
Ранее скрипка «Иоахим-Ма», изготовленная известным итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году, ушла с молотка в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru