На аукционе в Саудовской Аравии будут принимать ставки в криптовалюте

На первых торгах аукционного дома Sotheby’s в Саудовской Аравии будут принимать ставки в криптовалюте.

Автограф Виктора Цоя выставили на аукцион за 1,5 миллиона рублей

Аукционисты отметили, что будут принимать оплату в Bitcoin и Ethereum. Для этого будет применяться специальный платежный процессор.

Топ-лотами предстоящего аукциона считаются картина Рене Магритта 1958 года под названием «Состояние бодрствования», оцененная в один-полтора миллиона долларов, и скульптура Фернандо Ботеро «Мужчина на коне» с аналогичным эстимейтом.

Ранее Портрет «Персидки» Ильи Репина выставили на аукцион за 60 миллионов рублей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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