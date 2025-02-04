На аукционе в Саудовской Аравии будут принимать ставки в криптовалюте

Аукционисты отметили, что будут принимать оплату в Bitcoin и Ethereum. Для этого будет применяться специальный платежный процессор.



Топ-лотами предстоящего аукциона считаются картина Рене Магритта 1958 года под названием «Состояние бодрствования», оцененная в один-полтора миллиона долларов, и скульптура Фернандо Ботеро «Мужчина на коне» с аналогичным эстимейтом.

Ранее Портрет «Персидки» Ильи Репина выставили на аукцион за 60 миллионов рублей, напоминает RT.

