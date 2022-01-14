Работницы дома престарелых рассказали о содержании Куравлева

Последние несколько лет российский и советский актер «буквально не вставал с кровати». Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на работниц дома престарелых, в котором проживал артист.

По их словам, состояние мужчины ухудшилось из-за внезапной смерти его жены. После случившегося он сильно заболел. Дети актера не смогли должным образом ухаживать за ним и приняли решение отправить его в соцучреждение для пожилых людей.

Как сообщало издание StarHit.ru, дом престарелых для артиста выбирали очень долго, при этом работники центра были готовы к тому, что знаменитость захочет его покинуть.

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Они подчеркнули, что условия содержания Куравлева «были на высоте»: в его палате были комфортное спальное место, телевизор, тренажеры и другие предметы удобства. Также актера могли посещать знаменитые друзья, в том числе актриса Ирина Безрукова.

10 января СМИ сообщили о госпитализации 85-летнего артиста в медицинское учреждение из-за COVID-19. Он был помещен в реанимацию. Позже коллеги Куравлева опровергли его диагноз, подчеркнув, что у него констатировали воспаление легких, сообщает RT.

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ФОТО: РИВ Новости / Евгений Биятов
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