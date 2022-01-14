Работницы дома престарелых рассказали о содержании Куравлева
Последние несколько лет российский и советский актер «буквально не вставал с кровати». Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на работниц дома престарелых, в котором проживал артист.
По их словам, состояние мужчины ухудшилось из-за внезапной смерти его жены. После случившегося он сильно заболел. Дети актера не смогли должным образом ухаживать за ним и приняли решение отправить его в соцучреждение для пожилых людей.
Как сообщало издание StarHit.ru, дом престарелых для артиста выбирали очень долго, при этом работники центра были готовы к тому, что знаменитость захочет его покинуть.
Они подчеркнули, что условия содержания Куравлева «были на высоте»: в его палате были комфортное спальное место, телевизор, тренажеры и другие предметы удобства. Также актера могли посещать знаменитые друзья, в том числе актриса Ирина Безрукова.
10 января СМИ сообщили о госпитализации 85-летнего артиста в медицинское учреждение из-за COVID-19. Он был помещен в реанимацию. Позже коллеги Куравлева опровергли его диагноз, подчеркнув, что у него констатировали воспаление легких, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+23 820 / сут.
Умерли
320 тыс.+739 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+24 952 / сут.
- «Накопилось»: Лавров объяснил, почему Россия заговорила о нерасширении НАТО
- Россиянам разрешили вакцинные туры в Турцию
- Лавров рассказал о расширении военного присутствия России в мире
- Работницы дома престарелых рассказали о содержании Куравлева
- «Тотальный диктант» снова получил президентскую поддержку
- Володин: Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения
- Австралийскую визу сербского теннисиста Джоковича снова аннулировали
- Аналитик: Еженедельно «Омикроном» в России могут заражаться до 15 миллионов граждан
- Правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах
- В Госдуме рассказали об уникальном оружии России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru