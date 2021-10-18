Работники Голливуда отстояли свое право на обед
18 октября в Голливуде должна была начаться забастовка сотрудников сферы кино и телевидения. Техники, операторы, монтажеры и многие другие работники закулисья, состоящие в Международном альянсе работников театральной сцены (IATSE), требовали улучшения качества труда и сокращения рабочих часов в связи с увеличением объемов работы с открытием киностудий после пандемии коронавируса.
Также в перечень их требований входили такие пункты как организация питания на рабочем месте, предоставление обеденных перерывов, увеличение отчислений в пенсионные и медицинские фонды для работников сектора.
В последний момент сотрудникам, занятым в производстве кино и- теле-контента удалось прийти к соглашению со студиями и стриминговыми сервисами. Забастовка не состоялась.
В настоящий момент соглашение ждет ратификации, но не все стороны могут быть довольными предложенными условиями.
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