Работа Марка Шагала станет топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне
14 февраля 202516:19
Аукционный дом Christie’s организует в Лондоне 7 марта торги графическими произведениями импрессионистов, сообщает сайт аукционного дома.
С молотка уйдут шедевры Пикассо, Гогена, Шиле и Сислея, написанные на бумаге.
Топ-лотом торгов станет работа Марка Шагала «Женщина с зеленым ослом или головой зеленой коровы» с предварительной оценкой в £550-750 тысяч.
Ранее картину Уорхола «Дамы и господа» выставили на продажу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru