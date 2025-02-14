Работа Марка Шагала станет топ-лотом торгов Christie’s в Лондоне

Аукционный дом Christie’s организует в Лондоне 7 марта торги графическими произведениями импрессионистов, сообщает сайт аукционного дома.

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С молотка уйдут шедевры Пикассо, Гогена, Шиле и Сислея, написанные на бумаге.

Топ-лотом торгов станет работа Марка Шагала «Женщина с зеленым ослом или головой зеленой коровы» с предварительной оценкой в £550-750 тысяч.

Ранее картину Уорхола «Дамы и господа» выставили на продажу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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