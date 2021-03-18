Рабочая группа обеспечит безопасность российских музеев

Для обеспечения безопасности российских музеев будет создана рабочая группа, которая будет базироваться в Государственном музейно-выставочном объединении «РОСИЗО», пишут «Известия» со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову.

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«Мы создаем серьезную рабочую группу профессионалов», - сказала она. Рабочая группа будет тесно сотрудничать с МЧС и Росгвардией. В нее войдут специалисты министерства по вопросам безопасности и лучшие эксперты ведущих федеральных музеев.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН объяснил, почему Лувр поднял свой рейтинг благодаря Бейонсе и Jay-Z.

«Лишний раз убеждаюсь в том, что и Бейонсе и Jay-Z сейчас гораздо популярней Джоконды и других произведений искусства. Кстати, знаменитости влияют и на туризм», - рассказал Легостаев.

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Фото: mos.ru
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