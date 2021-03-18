Рабочая группа обеспечит безопасность российских музеев

«Мы создаем серьезную рабочую группу профессионалов», - сказала она. Рабочая группа будет тесно сотрудничать с МЧС и Росгвардией. В нее войдут специалисты министерства по вопросам безопасности и лучшие эксперты ведущих федеральных музеев.

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН объяснил, почему Лувр поднял свой рейтинг благодаря Бейонсе и Jay-Z.

«Лишний раз убеждаюсь в том, что и Бейонсе и Jay-Z сейчас гораздо популярней Джоконды и других произведений искусства. Кстати, знаменитости влияют и на туризм», - рассказал Легостаев.

