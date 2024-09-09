Пятая ярмарка молодого современного искусства Blazar откроется 11 сентября
Открытие пятой ярмарки молодого современного искусства Blazar пройдет 11 сентября 2024 года в Музее Москвы.
С 10:00 до 13:00 в рамках ярмарки пройдет пресс-показ, пресс-конференция состоится в 10:30. В секции «Искусство» свои работы представят 55 независимых художников, на стендах будут выставлены композиции 27 галерей из разных городов, современное искусство будут представлять 20 художников. Кроме того, на стенде «Регион года» свои работы продемонстрируют мастера из Татарстана, а новая секция «Дизайн» познакомит посетителей с актуальными направлениями в развитии современного дизайна.
Мероприятие продлится до 15 сентября 2024 года.
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