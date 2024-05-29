Пятая часть франшизы «Кунг-фу Панда» может выйти на экраны в 2027 году

По словам постановщика, такой долгий срок связан с тем, что авторы франшизы захотели применить самые передовые технологии и, тем самым, превзойти предыдущий фильм.

«Думаю, ещё потому, что снимать сиквел сложнее, ведь нужно сделать его в пять раз лучше, чем первый», — отметил Митчелл.

Ранее Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

