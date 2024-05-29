Пятая часть франшизы «Кунг-фу Панда» может выйти на экраны в 2027 году
Пятая часть мультипликационной франшизы «Кунг-фу Панда» выйдет на экраны в 2027 году. Об этом заявил режиссер четвертой части ленты Майкл Митчелл, сообщает «Культуромания».
По словам постановщика, такой долгий срок связан с тем, что авторы франшизы захотели применить самые передовые технологии и, тем самым, превзойти предыдущий фильм.
«Думаю, ещё потому, что снимать сиквел сложнее, ведь нужно сделать его в пять раз лучше, чем первый», — отметил Митчелл.
Ранее Хаяо Миядзаки приступил к работе над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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