Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти

Пьяный поклонник пытался забраться в машину к группе «Корни», передает Telegram-канал SHOT.

В Москве произошла массовая драка с подростками

Инцидент произошел в городе Мурино в Ленинградской области.

По данным СМИ, фанат хотел сделать фотографию с участником группы Алексеем Кабановым. Он караулил коллектив после концерта попытался залезть в автомобиль музыкантов, однако охрана задержала буйного поклонника.

Ранее больше 40 человек задержали на Кубани за массовую драку из-за девушки, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:КонцертМузыкантыЛенинградская ОбластьПоклонники

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