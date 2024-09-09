Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти
9 сентября 202409:16
Пьяный поклонник пытался забраться в машину к группе «Корни», передает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел в городе Мурино в Ленинградской области.
По данным СМИ, фанат хотел сделать фотографию с участником группы Алексеем Кабановым. Он караулил коллектив после концерта попытался залезть в автомобиль музыкантов, однако охрана задержала буйного поклонника.
Ранее больше 40 человек задержали на Кубани за массовую драку из-за девушки, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru