Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти

Инцидент произошел в городе Мурино в Ленинградской области.

По данным СМИ, фанат хотел сделать фотографию с участником группы Алексеем Кабановым. Он караулил коллектив после концерта попытался залезть в автомобиль музыкантов, однако охрана задержала буйного поклонника.

Ранее больше 40 человек задержали на Кубани за массовую драку из-за девушки, напоминает «Свободная пресса».

