Путин выразил соболезнования близким художника Сергея Андрияки
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным народного художника РФ Сергея Андрияки в связи с его смертью. Тест телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Андрияка умер в четверг, 16 мая, в возрасте 65 лет.
В телеграмме президент называет Андрияку талантливым и самобытным художником, мудрым педагогом и наставником. «Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством», - отмечается в сообщении.
Картины Сергея Андрияки, а также его учеников находятся в том числе в первом корпусе Кремля, где работает Путин. Там экспонируется больше 200 картин.
Прощание с худоджником пройдет завтра в Академии акварели. Похоронят его 18 мая на Введенском кладбище в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru