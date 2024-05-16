Путин выразил соболезнования близким художника Сергея Андрияки

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным народного художника РФ Сергея Андрияки в связи с его смертью. Тест телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Андрияка умер в четверг, 16 мая, в возрасте 65 лет.

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В телеграмме президент называет Андрияку талантливым и самобытным художником, мудрым педагогом и наставником. «Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством», - отмечается в сообщении.

Картины Сергея Андрияки, а также его учеников находятся в том числе в первом корпусе Кремля, где работает Путин. Там экспонируется больше 200 картин.

Прощание с худоджником пройдет завтра в Академии акварели. Похоронят его 18 мая на Введенском кладбище в Москве.

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ФОТО: ТАСС / Елена Никитченко
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