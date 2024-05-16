Путин выразил соболезнования близким художника Сергея Андрияки

В телеграмме президент называет Андрияку талантливым и самобытным художником, мудрым педагогом и наставником. «Андрияка дарил людям радость встречи с настоящим искусством», - отмечается в сообщении.

Картины Сергея Андрияки, а также его учеников находятся в том числе в первом корпусе Кремля, где работает Путин. Там экспонируется больше 200 картин.

Прощание с худоджником пройдет завтра в Академии акварели. Похоронят его 18 мая на Введенском кладбище в Москве.

