Путин вручил награду заслуженного артиста скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву

Павел Милюков поблагодарил главу государства за высокую награду, а также отметил вклад родителей и педагогов в его профессиональный успех.

«Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, без кого эта награда была бы недостижима - это моя семья, мои учителя»‎, — добавил музыкант.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звания народных артистов Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

