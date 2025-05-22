Путин вручил награду заслуженного артиста скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву
Президент РФ Владимир Путин вручил нагрудные знаки заслуженного артиста России преподавателю Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, скрипачу Павлу Милюкову, а также пианисту, доценту Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Мирославу Култышеву, сообщает пресс-служба Кремля.
Павел Милюков поблагодарил главу государства за высокую награду, а также отметил вклад родителей и педагогов в его профессиональный успех.
«Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, без кого эта награда была бы недостижима - это моя семья, мои учителя», — добавил музыкант.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звания народных артистов Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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