Путин: Сегодня нужны такие фильмы, как «Баллада о солдате», они о любви к Родине
Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что фильмы, подобные «Балладе о солдате», остаются актуальными и сегодня.
Его реакция последовала после замечания кинорежиссера Александра Сокурова, который предположил, что в нынешних условиях такую картину могли бы не выпустить в прокат.
Сокуров утверждал, что современные ограничения помешали бы появлению ленты, подобной знаменитому фильму Григория Чухрая. В ответ Путин подчеркнул, что не разделяет эту позицию и считает «Балладу о солдате» примером произведения, отражающего любовь к Родине и матери.
Глава государства заверил, что именно такие фильмы, затрагивающие темы нравственности и искренних человеческих чувств, востребованы и в сегодняшней культурной повестке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Игорь Крутой объяснил отсутствие Ларисы Долиной в финале премии «Виктория»
- Депутат Толмачев объяснил, как помочь детям пережить «развенчание» Деда Мороза
- Милонов потребовал наказать маркетплейсы за продажу конфет с алкоголем детям
- Тренер объяснил, почему для катка не стоит надевать слишком теплые носки
- Директор Аллегровой опроверг сведения о ее новогодних корпоративах
- FT назвала подлодку «Хабаровск» главным вызовом для ВМС Великобритании
- Вучич предупредил о жестком дедлайне по продаже контрольного пакета NIS
- Под Москвой сбили очередной дрон, в Домодедово ввели ограничения на вылеты
- В Германии начался процесс по делу трех обвиняемых в шпионаже в пользу РФ
- Euroclear предупредил о риске потери €16 миллиардов клиентских активов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru