Путин: Сегодня нужны такие фильмы, как «Баллада о солдате», они о любви к Родине

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что фильмы, подобные «Балладе о солдате», остаются актуальными и сегодня.

Его реакция последовала после замечания кинорежиссера Александра Сокурова, который предположил, что в нынешних условиях такую картину могли бы не выпустить в прокат.

Сокуров утверждал, что современные ограничения помешали бы появлению ленты, подобной знаменитому фильму Григория Чухрая. В ответ Путин подчеркнул, что не разделяет эту позицию и считает «Балладу о солдате» примером произведения, отражающего любовь к Родине и матери.

Глава государства заверил, что именно такие фильмы, затрагивающие темы нравственности и искренних человеческих чувств, востребованы и в сегодняшней культурной повестке, передает «Радиоточка НСН».

