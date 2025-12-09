Путин: Сегодня нужны такие фильмы, как «Баллада о солдате», они о любви к Родине

Во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что фильмы, подобные «Балладе о солдате», остаются актуальными и сегодня.

Его реакция последовала после замечания кинорежиссера Александра Сокурова, который предположил, что в нынешних условиях такую картину могли бы не выпустить в прокат.