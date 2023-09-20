Путин рассказал о «серьезной дискриминации» российских артистов

Путин: отечественное искусство, российские артисты столкнулись с серьезной дискриминацией

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев

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