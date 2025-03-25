Путин присвоил звания народных артистов Аверину, Олешко и Михалковой
Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания народных артистов Российской Федерации актерам Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Максим Аверин стал широко известен благодаря ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский». С 1997 по 2015 год он играл в театре «Сатирикон», позже перешел в Московский академический театр сатиры, а в 2021 году возглавил Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Анна Михалкова — актриса и продюсер, старшая дочь режиссера Никиты Михалкова. В ее фильмографии значатся ленты «Коктебель» и «Любовь с акцентом». В 2019 году она получила звание заслуженной артистки России.
Александр Олешко известен не только как актер театра и кино, но и как телеведущий. Он принимал участие в популярных телепроектах и театральных постановках, передает «Радиоточка НСН».
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