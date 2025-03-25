Путин присвоил звания народных артистов Аверину, Олешко и Михалковой

Анна Михалкова — актриса и продюсер, старшая дочь режиссера Никиты Михалкова. В ее фильмографии значатся ленты «Коктебель» и «Любовь с акцентом». В 2019 году она получила звание заслуженной артистки России.

Александр Олешко известен не только как актер театра и кино, но и как телеведущий. Он принимал участие в популярных телепроектах и театральных постановках, передает «Радиоточка НСН».

