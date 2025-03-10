Путин наградил Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» народную артистку РФ Ирину Аллегрову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В документе говорится, что певицу наградили «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Также орденом «За заслуги в культуре и искусстве» глава государства наградил народного артиста РФ, актёра Театра сатиры Юрия Васильева.

Ранее российский лидер Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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